Polizia locale, telefoni in ripristino dopo il black-out. Da lunedì attive tutte le linee

Da lunedì 24 giugno saranno attive tutte le linee per contattare la Polizia Locale. A darne comunicazione l’Amministrazione di Latina.

Dopo black-out della linea telefonica della Polizia Locale di Latina dei giorni scorsi, viene spiegato in una nota, il Comune “ha attivato delle linee sostitutive per contattare gli uffici della Polizia Locale. Il malfunzionamento è stato eliminato e sono in corso le verifiche per il definitivo ripristino delle linee”.

Fino a tutta domenica 23 giugno sarà possibile contattare gli uffici di Polizia Locale esclusivamente al numero 333.6104827. Da lunedì 24 giugno saranno invece rispristinati i consueti numeri:

- Centralino: 0773.466601, 0773.466602, 0773.466603

- Pronto Intervento: 0773.4666333, 0773.4666322, 0773.4666320