La polizia stradale salva un falchetto: ora affidato alle cure dei carabinieri forestali

Gli agenti della polizia stradale salvano un falchetto a Latina. Nella mattinata di oggi, lunedì 13 luglio, gli agenti impegnati in un servizio di pattugliamento stradale sono intervenuti a seguito della segnalazione effettuata da una signora

Giunti sul posto, in strada Traversa in località Borgo Podgora, gli uomini della sezione di Latina della polizia stradale hanno subito individuato e tratto in salvo l'animale.

Il volatile, in buono stato di salute generale, dopo un primo controllo sommario effettuato da parte dei poliziotti è stato prontamente affidato alle cure dei carabinieri forestali del Parco della biodiversità di Villa Fogliano.

“Grazie al cielo, l’avventura del rapace ha avuto un lieto fine, con l’auspicio che lo stesso possa riprendere a librarsi in volo, nel pieno delle sue forze” commentano dalla polizia stradale