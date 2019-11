Tre arresti per droga a Pomezia: c’è anche l'ex donna di un boss della Banda della Magliana

Tre arresti e una denuncia: questo il bilancio dei controlli dei carabinieri di Pomezia nella zona di Santa Palomba. L’attività ha interessato in articolato le principali arterie stradali che permettono di raggiungere o lasciare proprio la località di Santa Palomba.

A finire agli arresti un 36enne residente a Roma, controllato mentre percorreva la via Ardeatina con la sua auto: è stato trovato in possesso di 52 grammi di cocaina, di una dose di hashish e di un bilancino di precisione.

L’arresto è scattato anche per una 52enne del posto notata mentre usciva dalle case popolari di via dei Papiri a bordo della sua auto: alla vista dei carabinieri che stavano effettuando un posto di controllo la donna ha cercato di effettuare un’inversione di marcia per allontanarsi. Raggiunta e controllata è stata trovata in possesso di 6 grammi di cocaina.

Infine, ad essere arrestata è stata anche una 64enne sempre del posto, ex donna di un boss della Banda della Magliana, nel corso di posto di controllo sulla via Laurentina. La 64enne era a bordo della sua auto insieme al genero; è stata trovata in possesso di 105 grammi di cocaina che aveva nascosti nel reggiseno, di un bilancino di precisione e di 650 euro, ritenuti provento di attività illecita. Il genero, un 27enne con precedenti, è stato invece denunciato a piede libero poiché è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish.

I tre sono stati trattenuti in caserma in attesa del processo per direttissima.