Auto rubate smontate nel capannone di una ditta di autotrasporti: due arresti a Pomezia

Sono stati sorpresi mentre smontavano auto rubate. La scoperta dei carabinieri della stazione di Pomezia è avvenuta nell'ambito di un controllo all'interno di un capannone sede di una ditta di autotrasporti.

Come riporta Roma Today i militari dell'Arma, nel corso d un controllo straordinario effettuato nel fine settmana tra i territori di Pomezia e Torvaianica, hanno trovato due dipendenti della ditta intenti a smontare e tagliare parti di automezzi che erano stati rubati qualche giorno prima a Lucca. I due uomini sono stati arrestati per riciclaggio e trasferiti nel carcere di Velletri. Denunciati in stato di libertà per lo stesso reato altri tre lavoratori della stessa ditta.

