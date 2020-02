Nascondevano un chilo e mezzo di droga: arrestati due giovani a Pomezia

Due arresti per droga dei carabinieri nell’ambito di un servizio di controllo straordinario svolto nel corso del fine settimana a Pomezia e Torvaianica.

Proprio i militari della stazione di Torvaianica, nel corso dell’attività hanno notato due giovani che si aggiravano con fare sospetto sul lungomare; da qui la decisione di procedere con un controllo durante il quale i due ragazzi sono stati trovati in possesso di alcune dosi di cocaina.

Gli accertamenti sono poi proseguiti con le perquisizioni eseguite nelle abitazioni dei fermati che hanno permesso ai militari di rinvenire altra droga: nello specifico sono stati trovati 110 grammi di marijuana, oltre 1 chilo di hashish e 240 grammi di cocaina.

Lo stupefacente è stato sequestrato insieme anche a 400 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento in dosi. I due ragazzi sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.