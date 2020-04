Troppi automobilisti in giro nonostante il Coronavirus: sei incidenti sulla Pontina in un giorno

Troppi automobilisti in giro, nonostante le limitazioni alla mobilità e le misure di contenimento del Coronavirus. Lo conferma il fatto che la Pontina è tornata ad essere trafficata, tanto che in un solo giorno si sono verificati ben sei incidenti.

Le pattuglie della polizia stradale di Aprilia hanno lavorato dalle prime ore del mattino, impegnate nelle operazioni di rilievo dei sinistri stradali e nella gestione della viabilità in una delle principali arterie del territorio. L'ultimo, è avvenuto poco dopo le 18, al chilometro 17 in direzione Roma. Ma nel pomeriggio un'auto era uscita fuori strada ribaltandosi in una scarpata all'altezza del chilometro 53+500 nella carreggiata verso sud, mentre in mattinata un veicolo si era ribaltato al chilometro 18 nel territorio di Castel di Decima.

Il traffico e il conseguente numero degli incidenti è segno del fatto che la circolazione della popolazione aumenta. I controlli certo non mancano ma le pattuglie da dedicare alle verifiche sono troppo poche rispetto alle reali esigenze.