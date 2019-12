Maltempo: cade un albero sulla Pontina, colpita una vettura in transito

Primi danni per l’ondata di maltempo che in queste ore si sta abbattendo sulla provincia pontina e sul resto del Lazio. Momenti di paura sono stati vissuti nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 dicembre, sulla Pontina per un albero caduto.

E’ successo nei pressi del chilometro 31, nel territorio di Pomezia. L’albero caduto ha colpito una vettura in transito, fortunatamente senza provocare feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Aprilia. Disagi si sono registrati sulla Pontina; forti i rallentamenti su tutta la tratta.

L’appello del comandante della polizia stradale Massimiliano Corradini agli automobilisti è quello di “mantenere la velocità bassa e prestare la massima attenzione” in quanto si potrebbero trovare ostacoli sulla carreggiata dovuti al forte vento di burrasca.

