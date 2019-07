Pontina, mattinata di passione per i pendolari: traffico in tilt ad Aprilia per i lavori

Mattinata di passione per i pendoalri oggi, venerdì 5 luglio, sulla Pontina dove lunghe code si sono formate nei pressi di Aprilia per alcuni lavori in corso da parte di Anas sull’arteria. Gli interventi di rifacimento del manto stradale, con riduzione di carreggiata, hanno mandato in tilt il traffico in direzione Roma.

Come detto il tratto di strada che tra Aprilia e Pomezia Sud è stato quello maggiormente interessato dai disagi; lunghe code si sono formate soprattutto tra via Apriliana e ia dei Rutuli, con ulteriori rallentamenti a tratti fino all’imbocco con la Pontina Vecchia.

Poco prima delle 11 attraverso una nota l’Anas ha fatto sapere che la circolazione sulla Pontina è stata ripristinata. A causa di “un guasto all’impianto di produzione del conglomerato bituminoso - ha spiegato la società - si sono protratti i lavori di ripristino della pavimentazione in corso nelle ore notturne”.

Sui social e sui vari gruppi Facebook è esplosa la rabbia dei tantissimi pendolari della Pontina molti dei quali rimasti bloccati a lungo nel traffico.