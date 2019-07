Aprilia, truffa con lo specchietto sulla Pontina: scatta la denuncia per un 29enne

La sua presenza era stata segnalata da diversi automobilisti lungo la Pontina, all'altezza di Campoverde, nel territorio di Aprilia: una Renault Megane bianca, modello coupè, con un giovane a bordo che fermata i vecoli mettendo in atto la ben nota truffa dello specchietto.

Dopo le numerose segnalazioni dei giorni precedenti, è intervenuto ieri il personale del distaccamento della polizia stradale di Aprilia che ha individuato la vettura descritta proprio all'altezza di Campoverde. L'auto è stata inseguita e bloccata. A bordo un ragazzo di 29 anni, italiano, R.F., con precedenti specifici per reati analoghi.

All'interno dell'auto gli agenti della polizia stradale hanno trovato alcune pietre che l'uomo utilizzava per colpire i veicoli che lo superavano, facendo poi in modo di estorcere denaro dicendo che il suo specchietto era stato colpito: circa 200 euro per ogni vittima. Il 29enne è stato identificato e denunciato per tentata truffa. Il distaccamento di polizia stradale di Aprilia chiede ai cittadini, che siano rimasti vittime di episodi analoghi, di rivolgersi subito al comando.