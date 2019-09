Disagi sulla Pontina, un camion perde l'asse: strada bloccata in direzione sud

Disagi questa mattina per i pendolari in viaggio sulla Pontina. La strada è rimasta infatti bloccata all'altezza del chilometro 28 in direzone sud a causa della perdita di carico di un mezzo pesante. Il mezzo ha perso il terzo asse, che si è staccato di netto ed è rimasto sulla carreggiata.

La strada è stata dunque chiusa temporaneamente con uscita obbligatorio sulla complanare di servizio. Sul posto è stata necessaria la presenza del personale Anas e di una pattuglia della polizia stradale di Aprilia che ha gestito la viabilità. Il materiale che occupava la carreggiata è stato poi rimosso e la strada è stata riaperta intorno alle 9.