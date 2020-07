Fermato un automobilista sulla Pontina, doveva scontare una condanna: arrestato

Controlli a tappeto sulla Pontina da parte degli agenti della polizia stradale del comando provinciale di Latina. Nell'ambito di servizi istituzionali finalizzati a reprimere reati e violazioni al codice della strada, le pattuglie hanno presidiato le principali arterie della provincia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In particolare, durante un posto di blocco effettuato all’intersezione tra via Laurentina e la Pontina, gli agenti della polstrada del distaccamento di Aprilia hanno fermato un furgoncino condotto da un cittadino albanese. Gli agenti, verificando i documenti del guidatore, hanno notato alcune irregolarità e hanno proceduto a un accertamento più approfondito accompagnando il conducente negli uffici di polizia. Dopo un’accurata verifica nella banca dati è emerso che l'uomo, un soggetto di anni 38, cittadino albanese, doveva ancora scontare un residuo di pena di 10 mesi e 2 giorni di reclusione, oltre al pagamento di una pena pecuniaria rappresentata da una multa di 500 euro. Avvisata l’autorità giudiziaria, per il 38enne è scattato l'arresto e il trasferimento nella casa circondariale di Latina.