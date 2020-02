Atterra l'eliambulanza sulla Pontina: soccorso un uomo ferito. Nell'auto tracce di sangue

Atterra l'eliambulanza lungo la via Pontina, all'altezza del chilometro 35+000, altezza Casale Rosa, nel territorio di Ardea. Secondo le prime informazioni non si tratta però di un incidente ma di un soccorso a un uomo trovato non cosciente e ferito all'interno di un'auto, una Opel Corsa, dove sono state trovate anche tracce di sangue. Non si conosce però la dinamica di quanto accaduto. Sul posto, oltre ai soccorsi, le pattuglie della polizia stradale di Aprilia, dirette dal comandante Massimiliano Corradini.

Entrambe le carreggiate della Pontina sono state temporaneamente chiuse per consentire l'intervento dell'elisoccorso. Diversi i disagi per gli automobilisti in transito sull'arteria. Code si sono registrate in direzione Roma da via dei Rutuli e in direzione Latina da via delle tre Cannelle. Concluse le operazioni di soccorso la strada è stata riaperta in entrambe le carreggiate, ma permangono code nei due sensi di marcia.