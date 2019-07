Pontina, incendio all'altezza di Borgo Montello in direzione Latina

Incendio questa mattina lungo la via Pontina. A fuoco un campo lungo l'arteria stradale in direzione Latina, all'altezza del chilometro 59,200 nei pressi dello svincolo tra Le Ferriere e Borgo Montello. Il fumo ha parzialmente invaso la carreggiata e nel tratto interessato è stata momentaneamente chiusa la strada complanare.

Sul posto sono intervenute le squadre dell'Anas, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento e la gestione del traffico in piena sicurezza. Sul tratto di strada si sono registrate code e rallentamenti.

Un incidente si era invece verificato nella mattinata di oggi, 11 luglio, tra Tor de Cenci e via di Vallerano in direzione Eur, con code e traffico rallentato che hanno creato disagi per gli automobilisti in viaggio verso la Capitale.