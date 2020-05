Incendio sulla Pontina ad Aprilia: auto in fiamme mentre cammina

Momenti di paura sulla Pontina dove un’auto ha preso fuoco. L'incendio è avvenuto mentre la vettura stava procedendendo lungo la 148, nei pressi del chilometro 51, nel territorio di Aprilia.

Tutto è accaduto nel pomeriggio di mercoledì 20 maggio e sul posto, in seguito alla segnalazione giunta al 115, sono interventi i vigili del fuoco.

Arrivata la squadra territoriale di Aprilia ha trovato la vettura ferma a bordo strada completamente avvolta dalle fiamme. Subito sono iniziate le operazioni di spegnimento dell’incendio che hanno permesso di scongiurare conseguenze peggiori soprattutto ai due serbatoi, di benzina e gpl, che alimentavano il mezzo.

Dagli accertamenti eseguiti sembra che le cause siano di natura accidentali dal momento che l’auto ha preso fuoco mentre era in movimento. Fortunatamente non si registrano feriti.