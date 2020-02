Auto in fiamme sulla Pontina, intervento dei vigili del fuoco: chiusa la corsia di sorpasso

Auto in fiamme lungo la Pontina in direzione Roma. Il veicolo si trova all'altezza di Castel di Decima, al chilometro 17 della 148. L'Anas comunica che è stata temporaneamente chiusa la corsia di sorpasso per consentire l'intervento dei vigili del fuoco. Al momento dunque sull'arteria stradale la circolazione è fortemente rallentata.

Sul posto, oltre al personale dei vigili del fuoco, sono presenti anche le pattuglie della polizia stradale e il personale dell'Anas per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.