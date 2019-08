Incendio a ridosso della Pontina: fiamme e fumo a Campoverde: disagi al traffico

Un incendio divampato nella mattinata di oggi, martedì 20 agosto, sulla Pontina nel territorio di Aprilia ha creato disagi al traffico.

Il rogo, di sterpaglie e arbusti, è divampato intorno alle 10.30 nella zona di Campoverde: alte le fiamme con il fumo che ha invaso anche la sede stradale.

Per permettere gli interventi sul posto, l’arteria è stata momentaneamente chiusa in direzione Latina e successivamente, come fa sapere attraverso i suoi canali social Astral Infomobilità, è stato attivato il restringimento della carreggiata, come in un primo momento disposto anche verso la Capitale. Il traffico in direzione Roma è stato ripristinato poco prima delle 13.

Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione stradale; sulla Pontina si sono formate lunghe code.