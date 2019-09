Paura sulla Pontina: furgone prende fuoco. Traffico paralizzato e lunghe code

Paura lungo la Pontina, in direzione Roma, per un furgone andato in fiamme. E' accaduto all'altezza di via Apriliana. Sul posto sono intervenuti immediatamente vigili del fuoco e le pattuglie della polizia stradale. Le fiamme hanno avvolto la parte anteriore del mezzo. Accortosi dell'incendio, l'autista ha frmato il veicolo sulla corsia di emergenza e ha allertato i soccorsi.

Il traffico è rimasto paralizzato nella carreggiata nord e si sono subito formate lunge code anche nell'opposta direzione di marcia. Astral comunica che al momento si transita su una sola corsia.