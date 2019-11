Incidente tra due tir sulla Pontina: un conducente aveva manomesso il cronotachigrafo

Il 28 novembre un terribile scontro sulla Pontina, all'altezza di Borgo Isonzo, che ha coinvolto due tir e una vettura. Sul posto il personale del distaccamento della polizia stradale di Aprilia che si è occupato della ricostruzione della dinamica del sinistro.

Gli agenti intervenuti sul luogo dell'incidente hanno avviato tutti gli accertamenti necessario e hanno rilevato che il conducente di uno dei mezzi pesanti coinvolti aveva manomesso il tachigrafo digitale del tir utilizzando la carta del conducente di un'altra persona che ne aveva nel frattempo denunciato lo smarrimento.

Il conducente dell'autoarticolato, un 46enne di Maenza, è stato denunciato alla procura di Latina per il reato di ricettazione. All'uomo è stata inoltre ritirata la patente di guida per la violazione legata alla manomissione del cronotachigrafo e multato anche per la violazione del limite di velocità.