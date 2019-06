Pontina, dal 10 giugno al via i lavori di manutenzione. Limitazioni al traffico

Sono previsti degli interventi di manutenzione della pavimentazione stradale sulla Pontina a partire da lunedì 10 giugno. L’annuncio di Anas.

Per consentire i lavori lungo l’arteria saranno attive limitazioni in tratti saltuari dal km 61,000 al km 57,500 della carreggiata in direzione Roma, nel territorio di Latina.

Nel dettaglio, fino a venerdì 14 giugno nella fascia oraria compresa tra le 10 e le 24 saranno attivi, comunica Anas, “in funzione della produzione giornaliera del cantiere, restringimenti della carreggiata mediante la chiusura della corsia di marcia. Contestualmente, per i tratti interessati dal cantiere e nella sola direzione Roma, saranno chiuse al traffico le rampe di svincolo in ingresso e in uscita e quelle di immissione alle strade complanari”.