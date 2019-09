Pontina, partono i lavori di Anas: restringimenti sulla carreggiata in direzione Latina

Iniziano oggi, 2 settembre, i lavori di ripristino della pavimentazione stradale avviati dall'Anas sulla Pontina. Il tratto interessato è quello in direzione Latina, in alcuni punti tra l'uscita per via Vaccareccia e Borgo Piave.

Per consentire lo svolgimento degli interventi programmati, l'Anas ha disposto il restringimento della carreggiata con il transito consentito su almeno una corsia. La fascia oraria dei lavori sarà compresa tra le 9,30 e le 6 del giorno successivo, fino al 13 settembre.