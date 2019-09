Pontina, cantieri dell'Anas: restringimenti e traffico rallentato in direzione Latina

Code e rallentamenti si registrano da questa mattina, 5 settembre, lungo la Pontina per i cantieri aperti da Anas per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale. In particolare, Astral Infomobilità comunica disagi per gli automobilisti all'altezza del territorio di Aprilia, tra via Apriliana e via Vallelata in direzione Latina.

Il termine degli interventi programmati da Anas è fissato al prossimo 13 settembre. La fascia oraria dei lavori sarà compresa tra le 9,30 e le 6 del giorno successivo,