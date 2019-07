Pontina, lavori dal 5 agosto: chiusure e limitazioni al traffico in direzione Roma

Chiusure temporanee e limitazioni sulla Pontina dal 5 agosto per una serie di lavori. Ad annunciarli l’Anas.

Verranno eseguiti interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale sulla pavimentazione recentemente realizzata; per questo “si rendono necessarie limitazioni al transito veicolare, in tratti saltuari” lungo la 148 in direzione Roma.

I lavori, che si svolgeranno dal 5 al 9 agosto, “per motivi di sicurezza e celerità - spiegano dalla società -, saranno effettuati nella fascia oraria compresa tra le ore 9:30 e le ore 18:00”.

Nel dettaglio, saranno chiuse, a fasi alternate e per tratti limitati, la corsia di marcia o di sorpasso del tratto compreso tra il km 67,070 ed il km 37,500 ed entrerà in vigore il restringimento della carreggiata e, ove presenti, delle rampe di svincolo e delle complanari.