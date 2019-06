Pontina: al via i cantieri dell'Anas. Incidente e code in direzione Roma

Lunedì difficile per i pendolari che percorrono la Pontina in direzione Roma. Da questa mattina sono aperti i cantieri dell'Anas per gli interventi di manutenzione della pavimentazione e sono dunque attive limitazioni e restringimenti della carreggiati in alcuni tratti compresi tra il chilometro 61 e il chilometro 57,700 verso la Capitale.

Come programmato dall'Anas, i cantieri saranno operativi fino a venerdì 14 giugno, nella fascia oraria compresa tra le 10 e le 24. Nei tratti interessati si verificheranno chiusure della corsia di marcia e chiusure al traffico delle rampe di svincolo in ingresso e in uscita e quelle di immissione alle strade complanari.

Sempre questa mattina è stato segnalato un incidente all'altezza di Spinaceto in direzione Roma, che ha provocato lunghe code tra via di Vallerano e la Colombo.

