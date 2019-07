Pontina, al via i lavori per la segnaletica: limitazioni al traffico dal 29 luglio

Si preparano nuovi lavori sulla Pontina. A comunicarlo è Anas che annuncia interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale sulla nuova pavimentazione realizzata recentemente. Per eseguire i lavori saranno necessarie alcune limitazioni al transito dei veicoli in tratti saltuari lungo l'arteria, sulla carreggiata in direzione Latina.

L'Anas precisa che, tenuto conto degli attuali volumi di traffico che registrano picchi elevati concentrati soprattutto nelle ore serali, i lavori si svolgeranno nella fascia oraria diurna, compresa tra le 9,30 e le 18. Le giornate interessate saranno quelle da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto.

Saranno chiuse, a fasi alternate, e per tratti limitati la corsia di marcia o di sorpasso, dove necessario, del tratto stradale compreso tra il km 26,900 ed il km 60,200 e si procederà al restringimento della carreggiata ei delle rampe di svincolo e delle complanari.