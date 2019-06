Lavori sul Raccordo, fino al 28 giugno chiusi gli svincoli Pontina e Laurentina

Da questa notte, 24 giugno, e fino al 28, tra le 21 e le 6, nel tratto compreso tra le uscite ‘Pontina’ e ‘Laurentina’ della carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare rimarranno chiuse al traffico le corsie di destra e centrale ed emergenza, con la contestuale chiusura delle rampe degli svincoli Pontina e Laurentina per consentire gli interventi di nuova pavimentazione programmati dall'Anas.

Il traffico proveniente dalla carreggiata esterna e diretto sulle rampe di uscita per Pomezia e Trigoria dovrà proseguire in carreggiata esterna fino al chilometro 50,020 e, attraverso l’inversione di marcia, prendere la carreggiata interna e raggiungere le destinazioni previste. Il traffico proveniente dalla statale 148 “Pontina”, da Roma Centro e da Pomezia in direzione del Gra esterna, dovrà uscire sulla carreggiata interna e, attraverso lo svincolo ‘Ostiense-Via del Mare’, potrà immettersi sulla carreggiata esterna. Infine, il traffico in direzione Gra esterna proveniente dalla ‘Via Laurentina’, sia da Roma Centro che da Trigoria, dovrà uscire sulla carreggiata interna e, attraverso lo svincolo ‘Ostiense-Via del Mare’, potrà immettersi sulla carreggiata esterna.