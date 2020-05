Pontina, lavori di ripristino della strada: restringimenti di carreggiata fino al 16 luglio

Vanno avanti gli interventi di ripristino della pavimentazione avviati da Anas sulla Pontina. I lavori proseguiranno fino al 16 luglio e saranno effettuati in tratti saltuari dal chilometro 10,500 al chilometro 67, lungo entrambe le direzioni.

Per consentire lo svolgimento degli interventi, fanno sapere da Anas, “sarà istituito il restringimento di carreggiata e il transito sarà consentito sempre su una corsia. Per particolari e necessarie esigenze lavorative verranno istituite, temporaneamente, uscite obbligatorie sulla viabilità locale”.

I cantieri saranno attivi dalla mezzanotte di mercoledì 20 maggio fino alle 24 del 16 luglio e i lavori verranno eseguiti in più fasi sia diurne che notturne. “Gli interventi – conclude Anas - rientrano in un investimento del valore di 8 milioni di euro ed altri analoghi sono già programmati per ulteriori 9 milioni di euro”.