Pontina, colpito da un malore mentre è alla guida, muore un automobilista

Tragedia nella mattinata di oggi, giovedì 20 febbraio, sulla Pontina dove un’automobilista è deceduto dopo essere stato colpito da un malore mentre era alla guida. E’ accaduto all’altezza di Castel Romano, nei pressi del chilometro 23,700 in direzione della Capitale.

Dalle informazioni a disposizione la vettura, che viaggiava verso Roma, si e fermata lungo corsia di marcia in seguito del decesso del conducente. Inutili si sono rivelati i soccorsi. Non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. Sul posto sono intervenuti il personale Anas e i carabinieri di Pomezia. Pesanti le ripercussioni sul traffico; lunghe code si sono formate fra l’uscita Pomezia Nord e lo svincolo Castel Romano - Trigoria, in entrata nella Capitale.

E sempre sulla Pontina momenti di paura sono stati vissuti intorno alle 7.30 per un incendio d’auto che si è verificato sulla complanare nei pressi dell’ex Marconi. Ad andare a fuoco una mini-car; fortunatamente nessuna conseguenza per il conducente. Sul posto i vigili del fuoco