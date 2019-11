Pontina, Regione e Astral investono in sicurezza: arrivano due nuove rotatorie

Regione Lazio e Astral investono sulla mobilità della provincia di Latina intesa come miglioramento delle infrastrutture esistenti e messa in sicurezza.

Ieri pomeriggio presso la sala Loffredo della Provincia, alla presenza del presidente Carlo Medici, il presidente di Astral Antonio Mallamo e il direttore regionale infrastrutture e mobilità Stefano Fermante in rappresentanza dell’assessore Mauro Alessandri, hanno presentato il progetto per la realizzazione di due nuove rotatorie sulla Pontina per le quali saranno investiti un milione e 600mila euro, fondi già stanziati dalla Regione Lazio.

La prima rotonda, al km 85, regolamenterà l’incrocio tra la Migliara 48 e la 148 nel comune di Pontinia; la seconda sorgerà tra il km 99 e il km 101, all’intersezione della Pontina con via Lungo Sisto nel territorio di Terracina. “Nonostante la gestione dell’arteria sia passata da Astral a Anas – ha sottolineato Mallamo – abbiamo scelto di portare avanti e completare questo progetto: i bandi partiranno entro giugno”.

Ma non è tutto. A febbraio 2020 infatti, in previsione dei Mondiali di canottaggio che si terranno a Sabaudia, ha annunciato il presidente di Astral, partirà anche il completo rifacimento di tre Migliare: la 47, la 53 e la 54 con un investimento complessivo di tre milioni e mezzo di euro. “Questi interventi sono strumenti per combattere l’alto tasso di incidentalità della 148 – ha spiegato l’architetto Ermanno Afilani – e rappresentano ulteriori tasselli per la messa in sicurezza dell’arteria stradale”.

Soddisfazione da parte del presidente della Provincia Carlo Medici “per due opera fondamentale per la sicurezza stradale e per l’attenzione della Regione Lazio nel recepire le giuste rivendicazioni del nostro territorio”.