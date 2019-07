Pontina, perdita d’acqua alla rotonda tra Latina e Sabaudia: interventi in corso

Qualche disagio nella mattinata di oggi, lunedì 8 luglio, sulla Pontina nel territorio al confine tra Latina e Sabaudia a causa di una copiosa perdita d’acqua.

E’ accaduto all’altezza della rotonda. Gli interventi sono in corso per risolvere il problema; sul posto è intervenuta anche la polizia stradale per regolare il traffico.

Intanto, sempre oggi è previsto il via agli interventi di manutenzione e sfalcio del verde annunciati da Anas. Interessano tutta l’arteria in entrambe le direzioni; sono previsti restringimenti di carreggiata. I lavori dureranno fino al 27 luglio prossimo. Venti giorni che si preannunciano di passione per i pendolari dell’arteria che collega la provincia di Latina a quella di Roma.