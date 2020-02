Sulla Pontina a 150 Km/h: ritirate 4 patenti. Fine della corsa anche per un centauro

Ancora controlli della polizia stradale sulla Pontina, con particolare attenzione all’eccesso di velocità. Da sabato 15 febbraio sono stati effettuati tre dispositivi da parte delle pattuglie del distaccamento di Terracina nel territorio di Sabaudia.

In totale sono state effettuate 38 contravvenzioni per superamento dei limiti di velocità. In particolare in 4 casi si è proceduto con il ritiro immediato della patente di guida in quanto i conducenti viaggiavano con una velocità di circa 150 km/h, con un eccesso di 55 Km/h rispetto al limite imposto dall’Ente Proprietario della strada - che è di 90 km/h -. Tra questi anche un centauro fermato dagli agenti.

In totale durante i controlli sono state rilevate 62 infrazioni al codice della strada.