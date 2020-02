Pontina, disagi per un mezzo pesante in panne: code in direzione Roma

Non è iniziata nel migliore dei modi la mattinata dei pendolari della Pontina. A causare pesanti disagi al traffico, lungo la carreggiata Nord, questa volta è stato un mezzo pesante in panne fermo sull’arteria.

I disagi nei pressi di Aprilia, al confine con il territorio di Ardea. Come comunicano da Astral Infomibilità, lunghe code si sono formate a partire da via Tufello a via dei Rutuli in direzione della Capitale.