Accoltellato alla giugulare: salvato dalla Stradale sulla Pontina e soccorso dall'eliambulanza

Giallo sulla Pontina questo pomeriggio, dove un uomo è stato soccorso da un'eliambulanza al chilometro 35, nel territorio di Ardea. I contorni della vicenda sono stati però chiariti dalla polizia stradale, fermata da una donna che era alla guida di un'auto diretta a Roma. La donna ha detto al personale della polstrada di Aprilia che stava trasportando il proprio convivente ferito da un'arma da taglio all'altezza della giugulare sinistra.

Gli agenti hanno effettuato immediatamente operazioni di primo soccorso cercando di bloccare l'emorragia e lanciando l'allarme ai soccorsi del 118. Sul posto un'ambulanza e un elisoccorso. Il ferito, un cittadino di nazionalità rumena di 52 anni residente a Tor San Lorenzo, è stato trasferito in codice rosso e in pericolo di vita al San Camillo di Roma. La polizia stradale di Aprilia, diretta dal comandante Massimiliano Corradini, ha intanto avviato le indagini per ricostruire la vicenda in collaborazione con il commissariato di polizia di Anzio e la squadra mobile di Roma.