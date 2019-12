Ubriaco molesta alcuni commercianti e insulta i carabinieri, denunciato

Era palesemente ubriaco e vagava per la città dando fastidio ad alcuni commercianti e alle persone all’interno dei negozi, poi ha anche aggredito i carabinieri intervenuti sul posto per calmarlo.

R.F., 31enne di Sezze, è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale, molestie e disturbo alle persone e ubriachezza perché presso tre esercizi commerciali del centro di Pontinia, in evidente stato di ebrezza alcolica, molestava i titolari ed alcuni avventori, poi, all’arrivo dei Carabinieri, li ha insultati. Per lui è scattata una denuncia a piede libero.

E a Lenola i carabinieri hanno denunciato D.F.G. 46enne del luogo, per minaccia a pubblico ufficiale. L’uomo ha inveito contro un ispettore della polizia locale del Comune di Lenola offendendolo e minacciandolo perchè durante il proprio servizio aveva chiesto di spostare alcuni veicoli lasciati in sosta nel centro cittadino.