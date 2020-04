Furto a Pontinia: sorpresi a rubare cavi di rame: arrestati dai carabinieri

Sorpresi a rubare sono stati arrestati dai carabinieri: è accaduto ieri, 21 aprile, a Pontinia dove i militari della locale Stazione hanno bloccato due uomini di 42 e 46 anni.

I due sono stati sorpresi dai carabinieri proprio mentre erano intenti ad asportare dei cavi in rame dall’interno degli ex uffici veterinari della Asl di Pontinia.

Bloccati sono stati arrestati per furto aggravato e possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso. Al termine delle formalità di rito sono stati condotti presso le proprie abitazioni in attesa del rito direttissimo fissato per oggi.