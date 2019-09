Ruba bottiglie di liquore in un supermercato: fermato da un carabiniere fuori servizio

Era entrato in un supermercato di Pontinia e aveva afferrato dagli scaffali due bottiglie di liquore e una maglietta, nascondendo poi la merce nel proprio zaino e oltrepassando le casse senza pagare. La scena non è sfuggita perà al direttore dell'esercizio commerciale. Quando il giovane, un 25enne residente a Latina, è uscito dal negozio è stato fermato grazie all'intervento di un carabiniere della stazione di Pontinia che in quel momento però era libero dal servizio.

Il militare ha intuito la situazione, si è avvicinato al giovane ladro qualificandosi come carabiniere e intimandogli di fermarsi. Successivamente è arrivata in ausilio una pattuglia della stazione di Borgo Grappa che ha preso in consegna l'uomo accompagnandolo negli uffici della stazione locale dove è stato denunciato a piede libero per furto. La refurtiva è stata recuperata e restituita al supermercato.