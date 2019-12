Colpo alla Popolare di Fondi a Pontina, Palaia resta in silenzio davanti al giudice

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Vincenzo Palaia, il 38enne pluripregiudicato finito in carcere martedì quale autore della rapina messa a segno alla filiale di Pontinia della Banca Popolare di Fondi il 12 dicembre scorso.

L’uomo, assistito dall’avvocato Stefano Iucci, è stato ascoltato questa mattina in carcere dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone ed è rimasto in silenzio.

Il gip al termine dell’interrogatorio ha convalidato il fermo e confermato la custodia cautelare in carcere. Palaia era entrato in banca n con il volto parzialmente coperto da cappello e occhiali. E puntando un taglierino contro gli impiegati si era fatto consegnare il denaro contante vale a dire 7.730 euro. Gli investigatori erano risaliti a lui grazie alle immagini della videosorveglianza.