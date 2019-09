Ponza, ancora controlli dei carabinieri sull’isola: denunciati i titolari di 3 locali notturni

Ancora controlli da parte dei carabinieri sull’isola di Ponza, tra le mete preferite in etstate dai turisti per trascorrere qualche giorno di vacanze.

L’attività di militari del locale comando stazione è scattata durante la notte scorsa e ha portato alla denuncia di sei persone, proprietari e responsabili di tre locali notturni. Diversi i reati che vengono contestati a vario titolo alle sei persone: disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, mancanza criteri di sicurezza per la pubblica incolumità, e attività senza autorizzazione di spettacoli ed intrattenimento.

Nel corso degli stessi controlli è stato poi denunciato in stato di libertà anche un 42enne dell’isola per il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti. L’uomo, spiegano i carabinieri, è stato controllato mentre a bordo di proprio natante da diporto, trasportava rifiuti speciali non pericolosi, nello specifico, fanghi prelevati da fossa asettica, senza averne alcun titolo o abilitazione.