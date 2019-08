Ponza, decapitata la statua di Padre Pio. Il sindaco Ferraiuolo: “Gesto ignobile ed odioso”

Un episodio che ha generato grande sdegno a Ponza quello scoperto nelle scorse ore: ignoti hanno danneggiato la statua di Padre Pio a cui è stata tagliata la testa. Un atto vandalico che ha suscitato scalpore sull’isola meta di tantissimi turisti nel periodo estivo.

Duro il commento del sindaco Franco Ferraiuolo che ha postato l’immagine della statua decapitata sulla sua pagina Facebook. “Una società che non pratica più la fratellanza – ha scritto – i buoni sentimenti, il rispetto dei valori, la coltivazione delle buone pratiche di vita, che non privilegia l’acquisizione culturale di tutto ciò che ci rende sensibili nell’anima e nella coscienza, finisce per generare questi mostri. Questo gesto ignobile ed odioso ha ferito Ponza nella sua più profonda essenza civile e religiosa”.

In seguito alla scoperta sul posto sono intervenuti i carabinieri. Spetterà a loro risalire ai responsabile di un gesto tanto vergognoso e vile che colpisce nel cuore l’intera comunità.