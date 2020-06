Trasporto d'urgenza dall'isola di Ponza: donna in pericolo di vita soccorsa dall'Aeronautica Militare

Trasporto d'urgenza dall'isola di Ponza per una donna affetta da insufficienza respiratoria. E' accaduto nella notte grazie a un elicottero HH 139 A dell'82esimo CentroCombat Search and Rescue del 15esimo Stormo dell'Aeronautica Militare. L'elicottero, su ordine del comando operazioni aerospaziali di Poggio Renatico, è decollato poco dopo dalla base aerea di Trapani per raggiungere l'aeroporto militare di Latina, sede del 70esimo Stormo, dove è stata caricata a bordo l'equipe medica. Alle prime luci dell'alba l'elicottero è atterrato sulla piazzola di Ponza.

Subito dopo la donna è stata imbarcata e l'equipaggio è poi decollato alla volta dell'aeroporto militare di Latina dove è giunto, poco prima delle 6, affidando la paziente alle cure dei medici del 118. L'equipaggio è poi ripartito alla volta di Trapani per riprendere la normale prontezza per l'allarme Sar nazionale. "L'82esimo Centro è uno dei Reparti del 15esimo Stormo dell'Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità - fa sapere l'Aeronautica - quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d'urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando in qualsiasi condizione meteorologica". Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15esimo Stormo hanno salvato più di 7300 persone in pericolo di vita.