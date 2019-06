Ponza, 900 grammi di hashish nascosti nel suo locale: proprietaria arrestata

Servizi antidroga anche sull’isola di Ponza nel fine settimana, che hanno portato all’arresto di una ragazza di 31 anni. L’attività dei militari della locale Stazione nella giornata di sabato 22 giugno.

In particolare, i controlli hanno interessato il locale di cui la giovane è proprietaria. Nel corso di una perquisizione i militari hanno trovato 900 grammi di hashish suddivisi in 9 panetti.

La 31enne è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; al termine delle formalità di rito per lei sono stati disposti i domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.