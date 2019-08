Ponza, lite violenta in strada: i carabinieri arrivano a dividere la coppia e vengono picchiati

Hanno cominciato a litigare violentemente lungo la strada e la situazione è presto degenerata tanto da rendere necessario l'intervento di una pattuglia dei carabinieri. L'episodio si è verificato nella notte a Ponza ed è finito con un arresto e una denuncia.

Protagonista una coppia, lui di origini campane, lei romana, probabilmente in vacanza sull'isola. I due conviventi, per futili motivi, hanno avuto un violento litigio lungo la strada. All'arrivo della pattuglia dei carabinieri della stazione locale, entrambi hanno continuato a litigare e hanno opposto resistenza ai militari colpendoli con calci e pugni e procurando loro diverse lesioni. I carabinieri sono riusciti a bloccarli grazie all'arrivo tempestivo di altri colleghi. L'uomo, M.A., 42enne, è finito agli arresti, mentre la 34enne di Roma è stata trasportata a bordo di un'eliambulanza a Formia, dove è stata ricoverata in una struttura neuropsichiatrica. Per lei è scattata una denuncia.