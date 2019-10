Ponza, donna incinta accusa un malore e perde il feto: Simeone scrive a Casati

Una donna in stato di gravidanza che accusa problemi di salute e improvvise perdite di sangue. Si trova in vacanza sull'isola di Ponza e decide immediatamente di recarsi presso il punto di primo soccorso dell'isola per essere visitata dalla guardia medica di turno. Dopo le prime cure le viene consigliato di raggiungere l'ospedale Dono Svizzero di Formia utilizando il mezzo navale di collegamento. Durante il tragitto però le sue condizioni peggiorano, vengono attivati i mezzi di soccorso sulla terra ferma ma quando la signora raggiunge il nosocomio di Formia ha ormai perso il feto per aborto spontaneo.

Il caso è stato segnalato dal consigliere di Forza Italia e presidente della commissione Sanità della Regione Lazio Giuseppe Simeone al direttore generale della Asl pontina Giorgio Casati. Il consigliere regionale pontino chiede in una lettera alla Asl di conformare la sequenza dell'accaduto e chiede poi a Casati di "intervenire per accertare eventuali responsabilità di alcune figure professionali".

"Comprenderà come notizie di questa portata - scrive Simeone al direttore generale della Asl - non possono non accentuare il senso di sconforto dell'utenza pontina, anche in considerazione dei tanti problemi che affliggono quotidianamente la sanità della provincia".

La risposta della Asl

Non si è fatta attendere la risposta della Asl di Latina. "In base agli elementi conoscitivi a disposizione - viene spiegato attarverso una nota - il professionista che si è occupato del caso ha seguito i protocolli da adottare nelle circostanze di cui trattasi. E’ quindi prematuro parlare di 'malasanità'. Dispiace per l’accaduto - conclude la nota - e la Direzione della Asl è vicina al dolore della famiglia. Ovviamente verranno effettuati ulteriori accertamenti anche al fine di sgombrare il campo da possibili equivoci".