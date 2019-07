Ponza, malore per il comandante di una nave: soccorso in mare di Guardia Costiera e 118

Colto da malore è stato subito soccorso dalla Guardia di Costiera e dal 118. Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi, lunedì 15 luglio, a Ponza per il comandante di una nave da diporto di circa 30 metri, di bandiera britannica, in navigazione dal Porto di Riva di Traiano all’isola pontina, che accusava dolore al petto ed al braccio sinistro.

La richiesta di soccorso tramite Numero Blu 1530 è arrivata alla sala operativa dell’Ufficio Circondariale marittimo di Ponza; riconosciuti i sintomi di una patologia cardiaca è stato immediatamente allertato il personale sanitario del 118. In pochi minuti l’unità a bordo della MV SAR CP 857 ha raggiunto la nave.

Il tempestivo intervento ha permesso al personale medico di stabilizzare l’uomo, un 57enne di Viareggio. Una volta arrivati al porto, però, il comandante ha avuto un arresto cardiaco; in seguito alle manovre di rianimazione ha recuperato il battito ed è poi stato trasferito al locale poliambulatorio per il successivo trasporto in elicottero presso il nosocomio di Latina.