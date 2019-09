Ponza: controlli antidroga dei carabinieri sull’isola, 54enne trovato con la cocaina

Un uomo trovato con alcuni grammi di cocaina è stato denunciato dai carabinieri a Ponza. Nella giornata di ieri, giovedì 19 settembre, i militari della locale Stazione hanno svolto sull’isola pontina un predisposto servizio di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’attività l’uomo di 54 anni di Napoli è stato fermato e controllato mentre si trovava in via Molo Musco. Il suo atteggiamento ha insospettito i carabinieri che hanno deciso di proseguire con gli accertamenti. Durante la perquisizione personale è stato trovato in possesso di due confezioni di cellophane contenenti rispettivamente 4 grammi di cocaina, insieme anche a 6 grammi di altra sostanza in polvere che dovrà essere analizzata. Il tutto era nascosto all’interno di uno zainetto.

La droga è stata posta sotto sequestro insieme anche ad un bilancino di precisione trovato durante i controlli. Per l'uomo, invece, è scattata la denuncia.