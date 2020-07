Ponza, struttura in legno abusiva vicino alla parete rocciosa: sequestro e denuncia

Ha portato al sequestro di una struttura in legno ancora in fase di realizzazione e ad una denuncia l’attività di vigilanza a tutela della libera fruizione del demanio marittimo e ambientale della Guardia Costiera sull’isola di Ponza.

Il blitz nel fine settimana in località Chiaia di Luna dove i militari hanno riscontrato la presenza di un manufatto in legno costruito senza alcun titolo autorizzativo, in prossimità della parete rocciosa e stabilmente ancorato al suolo con malta cementizia. La struttura era in fase di ampliamento mediante la costruzione di ulteriori manufatti in cemento e pietra. “L’area oggetto del controllo, di grande pregio naturalistico - spiegano dalla Guardia Costiera -, è sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico ed interessata da provvedimenti di interdizione all’accesso per pericolo di frane”.

La struttura abusiva è stata sottoposta a sequestro ed il responsabile della realizzazione denunciato all’Autorità giudiziaria per occupazione abusiva di pubblico demanio e violazione delle norme poste a tutela del paesaggio e dell’edilizia.