Il prefetto Maria Rosa Trio lascia Latina, al suo posto arriva Maurizio Falco

Cambio al vertice della Prefettura di Latina: Maria Rosa Trio lascia la provincia pontina e al suo posto arriva Maurizio Falco. Questo quanto deciso dal Consiglio dei Ministri che, su proposta del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, ha deliberato movimenti e nomine di prefetti.

Maria Rosa Trio, prima donna prefetto della provincia di Latina - si è insediata nel novembre del 2017 - è stata destinata a Lecce, mentre Maurizio Falco in arrivo da Piacenza, assume le funzioni di prefetto di Latina.

"Saluto e ringrazio a nome di tutta la città il prefetto Maria Rosa Trio per il fondamentale lavoro svolto a Latina e in provincia - ha dichiarato il sindaco di Latina Damiano Coletta -. In questi anni ho avuto modo di apprezzarne la sensibilità, la competenza e la capacità di ascolto nell’approccio sulle problematiche complesse. Colgo l’occasione per porgerle le mie congratulazioni per il nuovo incarico che le è stato affidato a Lecce. Allo stesso tempo faccio i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Prefetto di Latina Maurizio Falco.

"Esprimo a nome della Regione Lazio i migliori auguri di buon lavoro al dottor Maurizio Falco per la nomina a nuovo prefetto di Latina. Al prefetto Maria Rosa Trio i ringraziamenti per quanto fatto e le congratulazioni per il nuovo incarico a Lecce” ha scritto invece in una nota il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori. A lui si aggiunge anche il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini che rivolge “le felicitazioni ed i migliori auguri di buon lavoro al dottor Maurizio Falco”. Alla dottoressa Maria Rosa Trio “il ringraziamento, non formale, per il lavoro portato avanti in questi due anni e mezzo a Latina e l'augurio di buon lavoro nel nuovo incarico alla prefettura di Lecce”.

Ringraziamenti per "l'eccellente lavoro svolto in questi mesi in cui è stata alla guida della Prefettura di Latina, un periodo difficile segnato dalla delicata gestione dell’emergenza Covid-19" sono arrivati al prefettoTrio anche dal senatore Nicola Calandrini che ha dato il benvenuto a Maurizio Falco a cui ha rivolto i suoi "migliori auguri di buon lavoro, con la certezza che saprà portare avanti con altrettanta fermezza quando svolto dalla dottoressa Trio".

“Sinceri auguri di buon lavoro” per il dottor Maurizio Falco anche dal consigliere regionale di Froza Italia Giuseppe Simeone. “Sulle tematiche più importanti che riguardano l’ordine pubblico, occorre unire le forze nella consapevolezza che solo percorrendo la strada della legalità è possibile alimentare lo sviluppo e la crescita sana della comunità pontina - ha detto Simeone - L’emergenza sanitaria che stiamo ancora vivendo renderà ancora più indispensabile una forte sinergia interistituzionale ed una leale collaborazione, presupposti necessari per un’efficace risposta alle istanze del territorio”. “Al prefetto Maria Rosa Trio - ha poi concluso il consigliere regionale - rivolgo i ringraziamenti per il lavoro portato avanti con grande dedizione e profitto in questi due anni e mezzo a Latina e a lei vanno le miei più vive congratulazioni per il nuovo incarico alla Prefettura di Lecce”.