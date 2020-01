Torna Il “Premio Cisterna”: c’è tempo fino al 14 febbraio per presentare le candidature

Come annunciato al termine della scorsa edizione, torna il Premio Cisterna che, dopo una breve parentesi biennale, si svolgerà regolarmente ogni 19 di marzo, in concomitanza con le cerimonie per l’Esodo Cisternese. Istituito nel 2001, il Premio si accinge a celebrare la sua 17esima edizione. Sono quindi ufficialmente aperte le candidature per i cittadini di nascita o di adozione, che hanno operato per il prestigio, la crescita e lo sviluppo della città.

Le segnalazioni possono essere da parte del diretto interessato oppure, preferibilmente, da chi ne conosce valore e impegno, e dovranno essere trasmesse entro la data del 14 febbraio prossimo all’indirizzo email: premiocisterna@comune. cisterna.latina.it. Le segnalazioni giunte oltre tale termine saranno tenute in considerazione per le successive edizioni del concorso. Confermata la composizione della commissione esaminatrice presieduta dal decano Carlo Castagnacci, con al suo fianco gli altri componenti: Mauro Grimaldi, Pierfranco Fatati, Gianni Salis, Lucia Mammucari, Pier Luigi Di Cori (delegato), Mauro Nasi (segretario).