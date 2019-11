Allarme per una presunta fuga di gas al Marconi: sopralluogo dei vigili del fuoco

Molta paura ma per fortuna l'allarme è rientrato al Liceo Marconi di Latina, dove questa mattina una sospetta fuga di gas aveva messo in allarme studenti e personale scolastico. L'odore era avvertito nei corridoi dell'istitutito. I ragazzi sono stati fatti uscire dalle classi e si sono riversati nel cortile esterno dell'istituto, in attesa dei sopralluoghi e delle necessarie verifiche.

Sul posto si è reso indispensabile l'intervento di una squadra di vigili del fuoco, che tuttavia non ha ravvisato problemi all'edificio e fughe di gas. Dopo i sopralluoghi gli studenti hanno potuto infatti fare rientro in classe.