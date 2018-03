Prevenzione del tumore al seno, ad Aprilia presentate le Breast Unit

Ha avuto luogo sabato pomeriggio riscontro l’iniziativa promossa dal Comune di Aprilia sul tema della prevenzione del tumore al seno, nell’ambito della campagna informativa 2018 e soprattutto a pochi giorni dalla presentazione ufficiale dei dati dello studio epidemiologico sullo stato di salute della popolazione apriliana.

La conferenza ha avuto luogo presso la Sala Consiliare “Luigi Meddi”, in Piazza Roma. Nel corso dell'incontro è stata presentata la nuova realtà delle Breast Unit, centri di senologia multidisciplinari che rappresentano una nuova opportunità di cura e assistenza, regolata da specifiche linee guida nazionali che permette alla donna di affrontare il tumore al seno con la sicurezza di essere seguita da un team di specialisti dedicati. In ogni diversa tappa del percorso, dalla diagnosi al follow up, il centro di senologia prevede la presa in carico di tutti i bisogni fisici e psicologici della donna affetta da una patologia complessa come il carcinoma mammario, nelle sue diverse rappresentazioni.

All’iniziativa hanno preso parte, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, il sindaco di Aprilia Antonio Terra l’assessora ai servizi sociali Eva Torselli, il vice sindaco Franco Gabriele, l’assessora Francesca Barbaliscia e altri rappresentanti del Consiglio comunale. Nel corso della conferenza sono intervenuti Alessandro Novaga (responsabile Lilt), Paola Miceli (associazione Europa Donna Italia), Giacomina Megaro (Ausl Lt - Università La Sapienza), Fabio Ricci (chirurgo senologo, direttore clinico Breast Unit Ausl Lt), Resy Langiano (delegato Lilt di Aprilia).