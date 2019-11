Prevenzione tumori, visite a prezzi contenuti: prosegue l’iniziativa di Valore Donna

Prosegue l’iniziativa dell’associazione Valore Donna di Latina che da due mesi sta effettuando screening a bassi prezzi per permettere a tutti, donne e uomini, di fare prevenzione. E sono importanti i numeri di queste prime settimane: 574 le persone visitate e altrettante ancora da visitare, 1144 ecografie effettuate e ancora posti disponibili fino al prossimo 1° dicembre per effettuare diversi tipi di esami per la prevenzione dei tumori più diffusi.

“Sabato e domenica prossimi - spiega ancora l’associazione - ci sarà anche la possibilità di fare visite di prevenzione per i tumori di testa e collo e sabato 16 e domenica 17 novembre si effettueranno anche i pap-test per il papilloma virus in collaborazione con il Centro Redi Medica. Visita e pap-test costerà 20 euro per tutte le associate a Valore Donna e per chi prenoterà tramite l’associazione”.

Le visite

Costi ridotti, ricorda ancora l’associazione, anche per le analisi del sangue (per la tiroide), Moc completa (40 euro) e mammografia sempre a 40 euro con canale celere e prioritario. Fino a dicembre, sempre presso la sede dell’associazione Valore Donna in via Gioberti 2 a Latina, ci sarà ancora la possibilità di fare ecografie a seno e utero a 30 euro (oppure solo seno 20 euro o solo utero 20 euro), alla tiroide (20 euro) e all’addome (fegato, pancreas e milza) a soli 25 euro oppure si può scegliere il pacchetto completo a soli 75 euro. Previsto anche il pacchetto uomo per ecografie all’addome e alla prostata a soli 40 euro (solo addome 25 e solo prostata a 20 euro). Per info e appuntamenti si può chiamare il 340.796 9120

Pappacena: “La prevenzione l’arma migliore”

“Abbiamo deciso di allargare la prevenzione anche ai tumori di testa e collo – spiega il presidente dell’associazione Valore Donna, Valentina Pappacena – perché purtroppo la loro incidenza è alta e la prevenzione è assolutamente importante perché si tratta di tumori silenti che fanno sì che il paziente si rivolga allo specialista solo quando ormai è tardi. Per questo la prevenzione è l’arma migliore e per questo motivo la nostra associazione ha deciso di mettere in atto questa campagna di prevenzione a prezzi molto bassi proprio perché ci rendiamo conto, avendo a che fare quotidianamente con le persone, che molti non fanno controlli per mancanza di soldi e a cause delle lunghe code di attesa all’interno delle strutture della Asl”.

“La prevenzione per i tumori di naso, gola e collo - conclude l’associazione Valore Donna - è consigliata soprattutto ai fumatori ma non solo. E’ una patologia emergente soprattutto il tumore dell’oro-faringe dovuto al papilloma virus, malattia sessualmente trasmessa che ha avuto un incredibile aumento negli ultimi anni, e che riguarda anche i più giovani”.